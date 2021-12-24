Стокгольм, , 14:23 — REGNUM Вера в Деда Мороза вселяет радость и надежду во многих детей. Но ложь о его существовании, вероятно, приносит больше вреда, чем пользы. К такому мнению пришли несколько экспертов, с которыми пообщались журналисты шведского телеканала SVT.

Дед Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Взрослые не должны лгать о существовании Деда Мороза. Когда ваш ребенок достаточно взрослый, чтобы задать это вопрос, он уже достаточно взрослый, чтобы выбирать между вымыслом и реальностью, тогда продолжать врать уже бесполезно», — отметил Амене Шахеян, исследователь из Австралийского католического университета.

«Многие люди считают ложь о Деде Морозе убаюкивающей ложью, которую можно сравнить с тем фактом, что теперь даже мертвые домашние животные живут якобы в раю для животных. Но подумайте о том, что связано с ложью о Деде Морозе. О тех детях, которые растут в бедности без всяких рождественских подарков, и о том, как в то же время они слышат, что только послушные дети получают подарки на Рождество», — заявил Питер Эллертон, преподаватель в Университете Квинсленда (Австралия).