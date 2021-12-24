Санкт-Петербург, 24 декабря, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Актёр, народный артист РСФСР Владимир Татосов умер в возрасте 95 лет. Об этом 24 декабря сообщила депутат Госдумы РФ, актриса Елена Драпеко.

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У Татосова было обострение онкологического заболевания на фоне заражения коронавирусной инфекцией.

«За несколько дней перед кончиной он мне позвонил, что его положили в больницу. Мы его перевели в другую больницу, где было профильное его заболевание, но его заразили ковидом. Умер он в результате совмещения этих двух странных болезней», — приводит слова Драпеко радиостанция «Говорит Москва».

Владимир Татосов известен по ролям в таких фильмах, как «Залп Авроры», «Татьянин день», «Шестое июля», «Доверие», в которых он сыграл Якова Свердлова, а также «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе».

Татосов был актёром Ленинградского театра комедии, Ленинградского театра им. Ленинского комсомола, Большого драматического театра им. М. Горького (ныне им. Г. А. Товстоногова).

В 1975 году Татосов получил звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 1991-м стал Народным артистом РСФСР.