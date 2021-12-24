Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге будет создана рабочая группа из депутатов и представителей городских комитетов для выработки новых схем уборки города. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 декабря сообщил председатель постоянной комиссии Заксобрания Петербурга по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам, депутат от фракции «Единая Россия» Валерий Гарнец.

Валерий Гарнец на заседании (второй справа) Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Как считают в городском парламенте, в Петербурге необходимо скоординировать работу жилищного комитета и комитета по благоустройству для повышения эффективности работ по уборки снега в центральных районах.

Валерий Гарнец заявил, что в Санкт-Петербурге создадут рабочую группу, в которую войдут как депутаты, так и представители жилищного комитета и комитета по благоустройству. Рабочая группа займётся выработкой новых правил уборки в центре города, что, по ожиданиям депутата, улучшит качество уборки снега.

Помимо создания рабочей группы, Законодательное собрание рассмотрит проблему отсутствия мест складирования снежных масс. Гарнец отметил, что сейчас самосвал может ехать до точки сброса снега и стоять в очереди порядка двух часов. Законодательная власть также намерена сотрудничать с ГИБДД по перемещению запаркованных транспортных средств. Эти меры позволят быстрее осуществлять уборку снега в городе.

«Больше всего озабоченности вызывает уборка тротуаров, потому что дворы убираются, придомовые территории тоже убираются, скверы и парки убираются, это надо отдать должное, на очень хорошем уровне», — отметил Валерий Гарнец.

Председатель комиссии оценил достоинство отказа от использования химреагентов. Поскольку во времена их применения страдали аллергики и домашние животные, а обувь и машины имели белые разводы на поверхности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Заксобрание Петербурга вызвали чиновников, ответственных за уборку снега