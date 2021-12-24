Стокгольм, , 14:22 — REGNUM Если правительство Швеции не примет решение по окончательному захоронению ядерных отходов к 27 января, в стране за семь лет может состоять восьмая процедура вынесения вотума недоверия. Об этом 24 декабря сообщил телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

C 1980 года, напоминают журналисты, в риксдаге состоялось уже 12 процессов по вынесению вотума недоверия — как правительству, так и отдельным министрам.

Большинство из них пришлись на руководство страной Стефана Лёвена. С 2014 по 2021 год его правительство пережило семь процессов вынесения вотума недоверия.

«Возможно, наиболее важным значением наличия такой процедуры является само ее существование, которое может частично заставить правительства отступить по тому или иному вопросу … а также отчасти заставить отдельных министров уйти в отставку добровольно», — заявил в эфире SVT профессор политологии Томми Мёллер.