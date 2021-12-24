Саратов, 24 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Саратове в реке 1-я Гуселка обнаружили несанкционированный сброс сточных вод в районе здания канализационной насосной станции жилого комплекса «Изумрудный». Экологи трижды отобрали пробы сточных вод, поступающих в реку по рельефу местности и в самом водном объекте. Подтверждено загрязнение по иону аммония в 2,4 раза, фосфору — в 3,3 раза, нитрит-иону — в 3 раза, сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

G-s.dk Сточные воды

Ненадлежащая организация водоотведения от ЖК «Изумрудный» и наличие бесхозяйных участков канализационных сетей стали причиной несанкционированного сброса сточных вод.

По расчетам специалистов минприроды области сумма ущерба, нанесенного особо охраняемой территории, составила 26,4 млн рублей. Материалы проверки переданы в природоохранную прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года в Саратове провели мониторинг качества воды источников нецентрализованного водоснабжения (родников). По результатам лабораторных исследований вода из четырех источников не соответствует предъявляемым требованиям.

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