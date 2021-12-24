Москва, , 14:19 — REGNUM Исполнитель и бизнесмен Эмин Агаларов (Emin) представил клип на песню «31.12». Ролик доступен на YouTube-канале музыканта с 24 декабря.

Эмин Агаларов Emin-music.ru

В записи клипа приняли участие бывшая супруга Агаларова Алёна Гаврилова и их общая дочь. Таким образом, исполнитель подтвердил слухи о воссоединении с экс-женой.

ИА REGNUM напоминает, что слухи о возобновлении отношений Агаларова и Гавриловой появились в ноябре 2021 года, спустя год после их развода. Они вместе посетили презентацию проекта Агаларова под названием «Репутация», однако официальных комментариев об их воссоединении не давали.

Читайте ранее в этом сюжете: Ольга Бузова выпустила новогодний клип