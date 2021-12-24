Шпаковский район, Ставропольский край, , 14:18 — REGNUM В Ставропольском крае состоялся суд над жительницей Шпаковского района, которую обвинили в убийстве новорожденного ребенка. Суд признал доказательства, выявленные в ходе следствия, достаточными, чтобы объявить ее виновной в убийстве собственной дочери, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Ребенок christianabella

Несмотря на то, что 32-летняя женщина имеет еще троих детей, ей назначено наказание в виде лишения свободы.

Как было установлено, жительница хутора Верхнеегорлыцкого в октябре 2020 года родила живую девочку, находясь в собственном доме. Не желая воспитывать четвертого ребенка якобы из-за тяжелого материального положения, она задушила дочь и похоронила на кладбище, неподалеку от места жительства.

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