Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM Выступающие в танцах на льду фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с чемпионата России после ритм-танца. Об этом 24 декабря сообщается на сайте ФФККР.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов (сс) Rama

Отмечается, что Кацалапов получил травму на тренировке, из-за чего фигуристы не смогут выступить в произвольном танце.

После ритм-танца, который состоялся 23 декабря, Синицина и Кацалапов лидировали с 93,61 балла.

Читайте также: Семененко выиграл короткую программу на ЧР по фигурному катанию