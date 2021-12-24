Санкт-Петербург, 24 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Выступающие в танцах на льду фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с чемпионата России после ритм-танца. Об этом 24 декабря сообщается на сайте ФФККР.

(сс) Rama Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Отмечается, что Кацалапов получил травму на тренировке, из-за чего фигуристы не смогут выступить в произвольном танце.

После ритм-танца, который состоялся 23 декабря, Синицина и Кацалапов лидировали с 93,61 балла.

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