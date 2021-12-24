Хадер, , 14:18 — REGNUM Суд в израильском городе Хадере вынес обвинительный приговор по делу о злостном нарушении правил дорожного движения. При этом преступник сбежал в перерыве судебного заседания, сообщают «Вести Израиль» 23 декабря.

Нарушения ПДД Цитата из к/ф «Пятый элемент». реж. Люк Бессон.1997. Франция

Перед оглашением приговора защитник и обвинитель вышли из зала для консультации, а осужденный, который на тот момент не был взят под стражу, нашел возможность покинуть здание.

Вслед за этим из зала заседаний исчез его адвокат. Суд издал приказ о принудительной явке и запрете на выезд осужденного из страны, который через несколько часов был задержан в родном городе.

Как следует из материалов дела, на счету осужденного — вождение после лишения прав и другие нарушения. За шесть лет наличия у него прав он привлекался к судебной ответственности за нарушения 15 раз. Суд приговорил нарушителя к полутора годам тюремного заключения.