Эль-Хасака, Сирия, 24 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Жители сирийской провинции Хасака остановили движение колонны бронетехники армии США. Об этом сообщает телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на источники.

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По последним данным, инцидент произошёл в районе деревни Хувейлид на северо-востоке провинции.

Жители деревни встали на пути колонны американского контингента в Сирии, и не позволили ей въехать в деревню. Местные жители устроили стихийный митинг, требуя от американских военных покинуть территорию Сирии.

По информации местных источников, в результате инцидента колонна из трёх бронеавтомобилей Hummer была вынуждена изменить маршрут и оставить регион.

Это не первый подобный инцидент, произошедший в провинции Хасака за последнее время. Подразделения сирийской армии и местные жители регулярно останавливают подразделения американских войск, находящиеся на территории страны незаконно.