Москва, , 14:14 — REGNUM Напряжённая ситуация в Европе с ценами на газ сложилась не вчера. В этом виновата сама Европа, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Запасы газа Mingas.ru

«Недавно цена газовых январских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах в Европе достигали $2200 за 1000 кубометров, обновив рекорд 6 октября 2021 года. Хотя уровень цен на спотовом рынке не является отражением реального баланса спроса и предложения, а в большей части спекулятивными факторами.

Эти факторы как лакмусовая бумажка показывают настроения и напряженную ситуацию в Европе с газом, которая сложилась не вчера. Что более удивительно, так это то, что Европа сама виновата в этом. Страны ЕС сами несут ответственность за свою энергетическую политику.

Причина газового дефицита не в недостаточных поставках из России (это лишь следствие), а в ряде других факторов.

Это и резко восстановившаяся экономика после пандемии, сложившиеся погодными условия (холодные месяца со снижением скорости ветра, из-за чего ветряные электростанции не смогли обеспечить города альтернативной электроэнергией в полную мощность), и затягивание сертификации «Северного потока — 2» с нежеланием идти на уступки в подписании контрактов на поставку газа. Всё это привело к ускоренному сокращению запасов газа в Европе.

По всей Европе хранилища газа сейчас заполнены всего на 59%, что более чем на 10% ниже сезонных норм. А это означает, что нужно будет импортировать на 5−10% больше в холодную зиму. Если просадки продолжатся с текущими темпами, объем хранилища достигнет критически низкого уровня к марту-апрелю следующего года.

Низкие уровни запасов газа — не единственная причина высоких цен. Сертификация газопровода «Северный поток — 2» могла бы решить проблему ЕС, и президент РФ уже не раз говорил о возможности и желании вести переговоры с Евросоюзом о поставках газа по стабильным ценам.

Но власти Европы пока неохотно идут на переговоры и ведут внутри политические войны, последствия которых придется нести простым жителям Европы. Напомним, что запуск газопровода «Северный поток — 2» в лучшем случае возможен в апреле-мае 2022 года.

«Зеленая революция», которую затеяла не вовремя Европа, также способствует высоким ценам на газ. Компенсировать недостаток энергии могли угольные станции, но в большинстве стран Европы от них отказались.

Что же дальше будет с ценами на «голубое» топливо?

Текущая ситуация с повышенными ценами на газ в Европе сохранится в среднесрочной перспективе до весны, поскольку основные рыночные триггеры в виде экстремальных погодных условий, дефицит поставок и повышенный спрос останутся нерешёнными в скором будущем.

В краткосрочной перспективе погода будет основным фактором роста цен, поскольку изменение температуры всего на несколько градусов окажет большое влияние на спрос в ЕС.

Плюс-минус два градуса выше или ниже эквивалентны сотням миллионов кубометров газа на горизонте в одну неделю. Повышенное потребление из-за холодной погоды может привести к тому, что европейские хранилища завершат зиму с уровнем заполнения ниже 10%, что является экстремально низким.

Также поставки СПГ этой зимой станут еще одним определяющим фактором цен газа в Европе. Если в январе и феврале 2022 года в Европу прибудет больше грузов, чем ожидалось, то это остановит рост цен и скорректирует их.

Это и подтвердил обвал цен на газ в Европе на 24% в ходе торгов 23 декабря. Случилось это после того, что не менее 10 танкеров с американским сжиженным газом направляются в Европу. Опять же это не решит проблему глобально, так как США и другие основные поставщики будут продавать СПГ куда выгоднее, а не долгосрочно и стабильно.

На рост цен в Европе влияет совокупность факторов, таких как: повышенный спрос, низкие запасы, неопределенность вокруг «Северного потока — 2», нехватка долгосрочных контрактов на поставку, погода, политические решения, принимаемые руководством ЕС.

Конечно, газовый кризис на руку России, и настало идеальное время, чтобы по максимуму извлечь прибыль из этой ситуации», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал тему высоких цен на газ, назвав главными причинами этого дефицит, повышенный спрос и низкие инвестиции в европейские нефтегазодобывающие компании.

Он также отметил, что сложившаяся ситуация не связана с действиями России и Газпрома, что контрагенты не только в полном объёме получают газ, но и на 12−20% больше по имеющимся контрактам.

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