Белгород, 24 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Белгородской области 24 декабря подтверждено 228 новых случаев заболевания COVID-19, что на 11 меньше, чем за предыдущие сутки, а с начала пандемии коронавирус выявлен у 80 тысяч жителей. За сутки выписаны 724 пациента, зарегистрировано семь летальных исходов, на вакцинацию записались ещё 994 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Общее количество подтверждённых диагнозов COVID-19 составило 80 144. Выздоровели 70 367 человек, не справились с осложнениями 1 702 пациента. Лечатся в стационарах 1 448 жителей, получают амбулаторную помощь 6 627 человек, на самоизоляции находятся 9 684 белгородца.

Полный курс иммунизации прошли 916 208 жителей. Всего на вакцинацию от COVID-19 подано 1 011 704 заявки.