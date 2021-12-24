Астана, 24 декабря, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Большинство депутатов парламента Азербайджана приняло в первом чтении законопроект о повышении минимальной пенсии до 240 манатов (около $141). Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Согласно законопроекту, пенсии повысить предполагается с 1 января 2022 года. В настоящее время её размер составляет 200 манатов (около $115). Таким образом предлагается увеличить пенсию на 20%.

Напомним, в Азербайджане все пенсионные фонды в 2013 году объединили в Единый Накопительный Пенсионный Фонд (ЕНПФ), чьим учредителем является правительство республики. Фонд вкладывает накопления в инвестиционные проекты.