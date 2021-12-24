Вашингтон, 24 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Защититься от военной экспансии Запада, не поставив заслон его всеобъемлющей экспансии, в первую очередь подрыву нашей страны в области мировоззрения и культуры, мы не сможем, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 24 декабря, комментируя высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как сообщалось ранее, Столтенберг заявил, что НАТО «никогда не обещало» не расширяться на восток, а один из «основополагающих принципов европейской безопасности, под которым подписалась и Россия», состоит в том, что каждое государство может свободно определять свою судьбу.

« Сказанное генеральным секретарём НАТО лишь подтверждает правомерность той постановки вопроса о гарантиях безопасности нашей страны, к которой обратились президент и по его поручению МИД России. К сожалению, сегодня руководство нашей страны вынуждено делать акцент на военно-политической составляющей проблемы роста военной угрозы, исходящей для России из Западной Европы и США. А ведь, помните, не так давно протесты на Украине реально тормозили движение этой страны в НАТО, останавливали заходы натовских кораблей в украинские порты!

Сегодня территория Украины политически почти зачищена, там установлен тоталитарный прозападный режим, и ответственность за такое развитие соседней страны несёт и российское руководство, которое вовремя не уделило должное внимание парированию именно этой, политической, а не военной угрозы.

Теперь военная угроза просто вопиет, и устранять надо в первую очередь её. Делать это, однако, надо так, чтобы не только не подорвать, но создать и развить предпосылки для общественно-политического переформатирования Украины. Недалеко время, когда опирающиеся на поддержку НАТО «нацики» будут вытеснены из преимущественно русских областей Украины, но их наследие останется, и его искоренение потребует еще долгого времени и больших усилий, к чему надо быть готовым.