Владимир, 24 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Новое уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере возбуждено следственными органами в отношении врио заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, с июля по ноябрь 2021 года Вишневский получил через посредников от директора одного из подконтрольных учреждений незаконное денежное вознаграждение в размере более 150 тысяч рублей — «за общее покровительство и попустительство по службе».

Это уже второе уголовное дело, возбуждённое в отношении Григория Вишневского. В ноябре СК возбудил дело по факту получения взятки в размере более 600 тысяч рублей. В настоящее время чиновник находится под стражей по решению суда.