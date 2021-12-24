Ташкент, 24 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В предстоящие выходные (25 и 26 декабря) на территорию Узбекистана вторгнется антициклон, который принесет холодную погоду. Об этом 24 декабря сообщает Узгидромет.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

«В субботу по Каракалпакии, Хорезмской области местами пройдет снег, по Бухарской, Навоийской областям Узбекистана местами дождь», — говорится в сообщении Узгидромета.

Отмечается, что лишь по Сурхандарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям осадков не ожидается.

«Местами будет усиливаться ветер до 17−22 м/с. Температура составит ночью 0−5° тепла, днем 5−10° тепла, по северу ночью 3−8° мороза, днем 0−5° мороза», — говорится в сообщении.

Сообщается, что 26 декабря по всей стране пройдут осадки — дождь с переходом в снег.