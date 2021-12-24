Москва, 24 декабря, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Москва пока не видит готовности Брюсселя взаимодействовать с Россией на условиях равноправия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Таким образом она прокомментировала вопрос подключения Евросоюза к переговорам по безопасности. Захарова отметила, что в интересах Евросоюза способствовать предотвращению дальнейшей деградации военно-политической ситуации в Европе.

«Для этого необходимо, чтобы США и их союзники представили гарантии нерасширения НАТО и неразмещения угрожающих России систем вооружений вблизи наших российских границ. Видим ли мы такую готовность со стороны ЕС по комплексу вышеперечисленных мер? Нет, пока не видим», — заявила официальный представитель МИД РФ на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря МИД РФ опубликовал предложения по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Основное требование Москвы — введение запрета для НАТО принимать постсоветские страны.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Соединённые Штаты не готовы соглашаться с предложениями России по гарантиям безопасности, которые затрагивают НАТО, но могут принять другие инициативы.

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