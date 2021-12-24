Захарова оценила возможность подключения ЕС к переговорам о безопасности
Москва, 24 декабря, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Москва пока не видит готовности Брюсселя взаимодействовать с Россией на условиях равноправия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала вопрос подключения Евросоюза к переговорам по безопасности. Захарова отметила, что в интересах Евросоюза способствовать предотвращению дальнейшей деградации военно-политической ситуации в Европе.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря МИД РФ опубликовал предложения по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Основное требование Москвы — введение запрета для НАТО принимать постсоветские страны.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Соединённые Штаты не готовы соглашаться с предложениями России по гарантиям безопасности, которые затрагивают НАТО, но могут принять другие инициативы.
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