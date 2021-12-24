Москва, 24 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Участники TikTok-дома Dream Team House представили трек под названием «Новогодний». Песня доступна для прослушивания на цифровых площадках с 24 декабря.

Скриншот с YouTube Кадр из клипа на трек «Новогодний» Dream Team House

Вместе с композицией вышел и клип на неё. Все блогеры Dream Team приняли участие в съёмке ролика — они появились в похожих свитерах со светодиодным сердцем на груди.

ИА REGNUM напоминает, что Dream Team House является одним из самых популярных TikTok-домов в России. Его команда насчитывает 12 блогеров — Даня Милохин, Аня Pokrov, Артур Бабич, Диана Астер, Настя Рыжик, Ира Блан, Маха Горячева, Янгер, Ваша Маруся, Лианель, Влад Левский и Тен Юджин.