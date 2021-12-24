Петрозаводск, , 14:08 — REGNUM В Карелии республиканское министерство культуры рекомендовало воздержаться от проведения новогодних праздников в интерактивных формах, с хороводами и дискотеками, в том числе для детей, с которыми соблюдение дистанции неосуществимо. Об этом ИА REGNUM заявила помощник министра культуры Республики Карелия Гюльнара Мехралиева.

Хоровод Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она отметила, что для посетителей при проведении культурно-массовых мероприятий в помещениях с численностью участников до 50 человек действуют ограничения. Посетители старше 18 лет должны предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или перенесенную болезнь, или справку об отрицательном ПЦР-тесте, полученную не ранее чем за 2 дня до проведения мероприятий.

Наполняемость залов во время театрально-концертных мероприятий и демонстрации кинофильмов должна быть не более 75% от максимально возможной. Если культурно-досуговые учреждения имеют паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, и при проведении театрально-концертных мероприятий и демонстрации кинофильмов продолжают пускать зрителей старше 18 лет только по предъявлении ими QR-кодов или справок, требование о наполняемости залов на них не распространяется, уточнила Мехралиева.