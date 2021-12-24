Ставрополь, , 14:08 — REGNUM В Ставропольском крае задержаны по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями бывшие директор Кировского филиала ГБУ СК «Стававтодор» и его заместитель. Возбуждено уголовное дело, суд решает вопрос о мере пресечения для задержанных, сообщили 24 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Задержание Publicdomainpictures.net

Из подробностей дела известно, что подозреваемые организовали схему обогащения, в которой принял участие индивидуальный предприниматель. С его участием при заключении государственных контрактов для нужд учреждения создавались преимущественные условия для победы на аукционах путем изначального завышения максимальной цены.

В итоге за два года, начиная с 2020 года, при заключении контрактов о перевозке грузов было принесено ущерба краевому бюджету на 18 млн рублей.

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