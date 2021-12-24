Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM За последние сутки в Петербурге выпало еще 9 см снега в результате снегопада, который принёс циклон «Квинтинус». Уборкой снега на дорогах и в парках города заняты более 1300 единиц техники. Об этом 24 декабря сообщили в городском комитете по благоустройству.

Уборка снега в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Уборкой дорог и тротуаров заняты 1096 единиц техники и 1264 работника ручного труда дорожных предприятий. Парковые дорожки чистят еще 240 машин и 806 сотрудников садово-парковых хозяйств.

За последние сутки было отправлено на утилизацию свыше 30 тыс. кубометров снежных масс, а с начала зимнего периода — 1 млн 85 тыс. кубометров.

Напомним, неудовлетворительная уборка последствий снегопадов в Петербурге стала причиной недовольства горожан, в том числе ряда известных людей. Законодательное собрание вызвало для «разбора полётов» ряд профильных чиновников. Об итогах этого обсуждения ИА REGNUM расскажет в течение дня.

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