Санкт-Петербург, 24 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге выпало еще 9 см снега в результате снегопада, который принёс циклон «Квинтинус». Уборкой снега на дорогах и в парках города заняты более 1300 единиц техники. Об этом 24 декабря сообщили в городском комитете по благоустройству.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега в Петербурге

Уборкой дорог и тротуаров заняты 1096 единиц техники и 1264 работника ручного труда дорожных предприятий. Парковые дорожки чистят еще 240 машин и 806 сотрудников садово-парковых хозяйств.

За последние сутки было отправлено на утилизацию свыше 30 тыс. кубометров снежных масс, а с начала зимнего периода — 1 млн 85 тыс. кубометров.

Напомним, неудовлетворительная уборка последствий снегопадов в Петербурге стала причиной недовольства горожан, в том числе ряда известных людей. Законодательное собрание вызвало для «разбора полётов» ряд профильных чиновников. Об итогах этого обсуждения ИА REGNUM расскажет в течение дня.