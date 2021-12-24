Яровое, Алтайский край, , 14:07 — REGNUM В Алтайском крае вновь произошла серьезная железнодорожная авария. Как сообщает сегодня, 24 декабря, телеграм-канал breakingmash, грузовой поезд снёс автобус с пассажирами на трассе Барнаул-Ярово (Кулундинский район).

Железная дорога

Предварительно известно, что в салоне «Икаруса», который направлялся из Барнаула в Яровое, было 16 человек. Не ископчено, что водитель решил проведать на запрещающий сигнал светофора. По последним данным, пострадали четыре пассажира, трое из них — госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября на железнодорожном переезде в Тальменском районе Алтайского края снегоуборочный поезд протаранил автомобиль, в котором учительница везла своих учеников. Погибли трое детей.

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