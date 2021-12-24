Москва, 24 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Такие действия, как открытие парка имени террориста Дудаева в одном из городов Турции, противоречат духу российско-турецких отношений. Об этом 24 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как отметила официальный представитель МИД РФ, принципиальной позицией Москвы является неприятие любых форм, практик и видов прославления террористов, боевиков и экстремистов

«Подобные попытки недопустимы и требуют безусловно самого решительного осуждения всем международным сообществом. Мы должны быть здесь едины. Они противоречат духу, в том числе российско-турецких отношений и взаимовыгодного сотрудничества, сохранению и укреплению которого столь большое внимание уделяют главы наших государств», — сказала она.

Также Захарова уточнила, что в МИД РФ рассчитывают на то, что сигналы Москвы Анкаре от том, что такие, подрывающие взаимное доверие шаги являются недопустимыми, будут восприняты турецкой стороной со всей серьезностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты могут консультироваться с Турцией по вопросам урегулирования на Украине, так как Анкара является американским союзником и страной НАТО.