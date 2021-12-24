Москва, , 14:06 — REGNUM Таганский суд Москвы в отношении организации Google, сообщили 24 декабря в пресс-службе Мосгорсуда.

Google Robert Scoble

Постановление принял мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы по итогам рассмотрения административного дела по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите»).

Судья признал организацию Google LLC виновной в совершении административного нарушения и назначил наказание в виде штрафа более 7,22 млрд рублей, рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Google LLC, владеющего видеоплатформой YouTube, с требованием как можно быстрее снять ограничения с немецкоязычного информационно-аналитического канала «RT auf Sendung», а также объяснить причину блокировки.

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