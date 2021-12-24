Петрозаводск, , 14:06 — REGNUM В Карелии специальные региональные льготы для посещения новогодних детских мероприятий не установлены, однако учреждения культуры предоставляют их детям и многодетным семьям сами. Об этом ИА REGNUM заявила помощник министра культуры Республики Карелия Гюльнара Мехралиева.

У новогодней елки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По её словам, скидки, а иногда и бесплатное посещение, предусмотрены в ряде учреждений культуры для детей школьного и дошкольного возраста.

Помощник министра уточнила, что на концерты Карельской филармонии и ансамбля «Кантеле» предусмотрена скидка на билеты 50% для школьников, дошкольники до 7 лет могут присутствовать бесплатно, если не занимают отдельное место. В Музей изобразительных искусств дети могут бесплатно посещать каждое последнее воскресенье месяца, в Национальный музей — каждое второе воскресенье месяца. Есть льготы для детей-сирот, опекаемых детей, детей-инвалидов, многодетных семей. В 2021 году Театр кукол Республики Карелия и Карельская государственная филармония выделили около 200 бесплатных билетов на спектакли и концерты в период новогодних праздников семьям врачей с детьми.