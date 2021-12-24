Иерусалим, 24 декабря, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Заражение штаммом «Омикрон» не вызывает серьезного заболевания и зачастую вовсе проходит без симптомов, судя по собранным на сегодняшний момент данным в мире. Об этом пишет доктор Итай Галь в издании «Вести Израиль» 23 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, отсутствие выраженных симптомов может приводить к тому, что люди, не подозревая, что заразились, заражают других. Тем более, что данный штамм примерно на 25−50% более заразен, чем «Дельта», которая вполовину заразнее изначального штамма, с которого началась пандемия.

Почему «Омикрон» не вызывает тяжелых поражений легких, нарушений свертываемости крови или иммунных сбоев, остается неизвестным, отметил он.

Типичными симптомами, о которых сообщают носители «Омикрона» в разных странах, являются незначительное повышение температуры, боль в мышцах, слабость, насморк, боль в горле. Характерная при заражении другими штаммами потеря вкуса и обоняния у инфицированных «Омикроном» не наблюдаются.