Вашингтон, , 14:03 — REGNUM Редакция известного западного журнала PC Gamer про видеоигры для платформы ПК назвала лучшую ролевую игру 2021 года. Статья была опубликована 24 декабря на сайте издания.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

По мнению авторов журнала, лучшей игрой в столь популярном жанре стала Wildermyth от студии Worldwalker Games, офис которой расположен в Остине (штат Техас, США). Отметим, что в ранний доступ она вышла 13 ноября 2019 года, а полноценный релиз в Steam состоялся 15 июня 2021-го.

Для справки: Wildermyth это «тактическая ролевая игра», в которой фокус сделан на развитии персонажей, а контент генерируется процедурно. Геймерам предлагается исследовать карту, бороться со скрытыми угрозами, защищать и развивать территорию и выполнять различные квесты.

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