Вашингтон, 24 декабря, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Редакция известного западного журнала PC Gamer про видеоигры для платформы ПК назвала лучшую ролевую игру 2021 года. Статья была опубликована 24 декабря на сайте издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

По мнению авторов журнала, лучшей игрой в столь популярном жанре стала Wildermyth от студии Worldwalker Games, офис которой расположен в Остине (штат Техас, США). Отметим, что в ранний доступ она вышла 13 ноября 2019 года, а полноценный релиз в Steam состоялся 15 июня 2021-го.

Для справки: Wildermyth это «тактическая ролевая игра», в которой фокус сделан на развитии персонажей, а контент генерируется процедурно. Геймерам предлагается исследовать карту, бороться со скрытыми угрозами, защищать и развивать территорию и выполнять различные квесты.