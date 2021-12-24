Бухарест, , 14:03 — REGNUM С 1 января 2022-го года размер минимальной пенсии в Румынии увеличится на 25% и составит 1000 леев ($230). Об этом 24 декабря со ссылкой на румынского министра труда, семьи и социальной защиты (МТСЗ) Мариус Будай сообщил бухарестский телеканал Digi24.

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«Новое румынское правительство держит свое слово! Теперь, в канун Рождества, я хочу заверить наших родителей, бабушек и дедушек, что отныне пенсии будут выплачиваться по повышенным размерам, — заявил министр в своем рождественском поздравлении 24 декабря. — Все люди, нуждающиеся в дополнительной финансовой помощи, смогут рассчитывать на субсидии и другие регулярные выплаты».

По некоторым данным, МТСЗ уже напечатало более 1 миллиона специальных купонов на получение соответствующих средств. Предполагается также, что каждому румынскому пенсионеру, чей совокупный доход не превышает 1600 леев ($366), будут начислены бонусы для оплаты коммунальных услуг.

Напомним, согласно отчетам независимых статистических структур ЕС, Румыния наряду с Болгарией входит в число наиболее бедных государств Евросоюза. На грани нищеты в этой стране проживают более трети граждан. Около 80% пенсионеров в стране не могут своевременно платить по счетам ЖКХ.