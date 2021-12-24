Москва, 24 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций обсудили итоги работы нового созыва и планы на 2022 год.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Эффективная работа парламента во многом зависит от участия всех политических сил в повестке развития страны», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Он отметил конструктивное взаимодействие политических фракций при подготовке законопроектов.

«Большинство — 60% — законов, принятых Госдумой в течение осенней сессии, были поддержаны всеми фракциями. Это достаточно высокий уровень. Мы только начинаем работу, но даже эти первые шаги показывают, что мы можем договариваться при обсуждении тех или иных решений», — сказал Володин.

Володин встретился с руководителями политических фракций — Геннадием Зюгановым (КПРФ), Владимиром Жириновским (ЛДПР), Сергеем Мироновым (СРЗП), Алексеем Нечаевым («Новые люди») и Владимиром Васильевым («Единая Россия»).