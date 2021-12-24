Сеул, , 14:01 — REGNUM Шесть из десяти работников крупных и средних компаний Южной Кореи считают государственный сектор страны в значительной степени коррумпированным. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института государственного управления.

Южная Корея Kenny J Lee

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 1000 человек, 61,9% респондентов заявили, что коррупция в государственном секторе масштабна, что на 12,1% больше, чем в 2020 году.

Известно, что в 2017 году показатель составил 55,4%, в 2018 году — 56,2%, в 2019 году — 48,1%, в 2020 году — 49,8%.

75,6% респондентов назвали строительство самой коррумпированной сферой, 66,4% — оборонный сектор, 64% — прокуратура и закупки.

Между тем 40,3% респондентов, считают, что Комиссия по борьбе с коррупцией и гражданскими правами выполняет свою работу должным образом.