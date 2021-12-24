Петрозаводск, , 14:01 — REGNUM В Карелии на Новый 2022 год республиканские учреждения культуры запланировали провести 38 мероприятий для детей. Это в два раза больше, чем год назад. Об этом ИА REGNUM заявила помощник министра культуры Республики Карелия Гюльнара Мехралиева.

По её словам, до пандемии, в новогодние праздники Нового 2019 года, карельские учреждения культуры провели 36 детских спектаклей, концертов, театрализованных программ, мастер-классов, многие из которых традиционно повторялись несколько раз, чтобы принять всех желающих. На Новый 2021 год количество новогодних мероприятий в связи с введенными ограничениями сократилось до 14.