Джакарта, 24 декабря, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В рамках празднования Рождества полицейские в Индонезии усилили охрану 1670 церквей, сообщает CNN Indonesia.

Дарья Драй ИА REGNUM Католическое рождество

Для охраны тысяч церквей было задействовано 8000 полицейских.

В полиции Индонезии заявили, что ситуация во всех церквях столицы остается безопасной и благоприятной, и не было никаких серьезных инцидентов.

Посетить церковь можно только при предъявлении штрих-кода в приложении PeduliLindung, разработанном для борьбы с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел АвстралииКарен Эндрюсвстретилась с министром-координатором по вопросам политики, права и безопасности Индонезии.