Нур-Султан, , 13:58 — REGNUM Замглавы МИД Казахстана Акан Рахметуллин и помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу обсудили экономическое сотрудничество двух стран в ходе заседания в Нур-Султане. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба казахского внешнеполитического ведомства.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что участники совещания обсудили возможности американских компаний инвестировать в экономику Казахстана. Лу отметил, что действия Нур-Султана способствуют расширению сотрудничества. Также стороны обсудили санкции, которые действуют в отношении России.

«Участники договорились продолжить консультации по обеспечению того, чтобы санкции не имели непредвиденных последствий для экономики Казахстана», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин накануне в ходе большой пресс-конференции сказал, что «Казахстан — один из самых близких наших союзников». Он также сообщил, что имеет дружеские отношения с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.