Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января войти на станции Петербургского метрополитена можно будет до 1:00 мск, поезда метро будут курсировать до двух часов ночи. Параметры работы общественного транспорта уточнили 24 декабря в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«Для перевозки пассажиров от станций метро будет продлена работа наземного городского пассажирского транспорта: последние рейсы будут отправляться от остановок у станций метро не позднее 2:00 ночи», — подчеркнули в комтрансе.

Ранее власти планировали совсем отменить ночную работу общественного транспорта в новогоднюю ночь, но затем решили продлить вечернюю работу транспорта на несколько часов, чтобы дать возможность людям, которые встретят Новый год в центре Петербурга, вернуться после этого домой.

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