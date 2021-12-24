Москва, , 14:12 — REGNUM Тема с возможным размещением ядерного оружия в Белоруссии возникла на фоне продолжения враждебных действий НАТО, Россия обещает на них адекватный ответ. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 24 декабря на брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, российские власти пообещали: если подобные действия — враждебные, недружественные, агрессивные — продолжатся, за ними последует адекватный ответ, в том числе военно-технический. Поэтому заявления о ядерном оружии в Белоруссии — это не «особые планы или тайные».

«Это реальная оценка ситуации на земле, понимание стратегии и тактики стран и политических систем, с которыми нам сейчас приходится иметь дело», — заявила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности Минска разместить в стране ядерное оружие при возникновении угрозы со стороны НАТО.

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