Москва, 24 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Рост цен на хлеб и подсолнечное масло в новом 2022 году в России будет обусловлен ростом издержек, включаемых в себестоимость готовой продукции для конечного потребителя в рознице, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Корнейчук Валерий.

Wallspaper.ru Хлеб

«Величина этих издержек будет накладываться на цену сырья для производства основных продуктов питания, что является общемировой тенденцией в условиях преодоления пандемии коронавируса.

Так, к концу 2021 года цены на пшеницу на мировом рынке продолжают повышаться. 22 декабря стоимость фьючерсов на пшеницу выросла пятую сессию подряд, получив поддержку со стороны оживленного мирового спроса и планов Украины ограничить свой экспорт.

По итогам торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы в Чикаго поднялись до $299 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы в Канзас-Сити — до $314 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы — до $377 за тонну.

Рекордно высокие транспортные расходы и перебои поставок из-за нового штамма коронавируса «омикрон» на фоне нехватки высококачественной пшеницы означают, что мировые цены на пшеницу останутся высокими в первой половине 2022 года.

В России на внутреннем рынке благодаря мерам административного регулирования и усилиям правительства, региональным мерам поддержки производителей сельскохозяйственной продукции цены на зерно и пшеницу стабилизировались.

Однако остаются не урегулированными вопросы ценообразования розничных цен на сельскохозяйственную продукцию. Что не было охвачено мерами правительственной поддержки при формировании цен на социально значимые товары?

Это логистика, транспортные услуги, упаковка продукции, коммунальные услуги для производителей продуктов питания. Последние дорожают ежегодно с постоянным темпом и рост их в пределах 5−7% годовых анонсируется правительством заранее и не подвергается сомнению.

Рост цен на бензин остается постоянным трендом для российских регионов и связан с высокой стоимостью нефти на мировом рынке. Демпфирующие коэффициенты, используемые для защиты внутреннего ценообразования и отпускных цен на АЗС, требуют очередного пересмотра и в новом году приведут к росту стоимости бензина на заправках.

Указанные компоненты себестоимости в совокупности с продовольственной составляющей формируют розничную себестоимость хлеба на прилавках. Стоимость 700 граммовой буханки хлеба в магазине в феврале месяце может «добраться» до 45 — 50 рублей.

А что же с подсолнечным маслом? Страны — мировые производители подсолнечного масла (Россия, Украина, ЕС) — в конце года сделали оптимистичные прогнозы по его производству и тренду на снижение его цены.

Однако на внутреннем российском рынке, Минсельхоз России прогнозирует незначительный рост подсолнечного масла. В магазинах ценник на подсолнечное масло может вырасти до 137−150 рублей за литр.

Вызвано это влиянием тех же факторов, что и на производителей муки и хлебной продукции: ростом стоимости бензина, затрат на логистику, обслуживания импортного и отечественного оборудования и упаковку.

Замедление роста инфляции в рамках проводимой денежно — кредитной политики Банк России планируется к концу 2022 года. Рост стоимости продовольствия является общемировой тенденции и не может обойти Россию», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в феврале 2022 года ожидается рост цен на хлеб и подсолнечное масло примерно на 2%.

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