Рим, 24 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. 93% жителей Италии намерены отпраздновать Рождество дома, в кругу семьи и друзей, таковы результаты исследования бизнес-ассоциации Coldiretti, опубликованные в пятницу, 24 декабря.

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На приготовление блюд к рождественскому столу планируется потратить около трех часов и в среднем около 113 евро (на 38% больше, чем годом ранее).

Самые распространенные подарки — деликатесы, книги, игрушки, подарочные карты в магазины, карточки для доступа к онлайн-трансляциям.