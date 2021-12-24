Кабул, , 13:56 — REGNUM Согласно новому рейтингу ФИФА, афганская национальная футбольная команда занимает 149-е место в мире.

Футбол Pixabay.com

По сообщению информационного агентства «Шафакна», национальная сборная страны по футболу с 1049,77 балла поднялась со 150-го места на 149-е место в рейтинге ФИФА национальных сборных по футболу.

Примечательно, что сборная Афганистана по футболу в Азии занимает 27-е место.

Сборная Афганистана сыграла последний матч 16 ноября 2021 года со сборной Индонезии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Афганистана.