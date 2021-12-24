Брянск, 24 декабря, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту отравления учеников Гордеевской средней общеобразовательной школы возбуждено в Брянской области, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе регионального СК.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный коммитет

В учебном заведении следователи вместе с санитарными врачами провели осмотр, допрашиваются свидетели и очевидцы, анализируются медицинские документы. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, заболевание острым гастроэнтероколитом зафиксировано у 30 учеников школы. Госпитализация детям не понадобилась