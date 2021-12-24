Чита, , 13:55 — REGNUM Депутаты забайкальского парламента сегодня, 24 декабря, утвердили большинством голосов проект закона о бюджете региона на 2022-й и плановый период двух последующих годов. По словам министра финансов Забайкалья Веры Антроповой, впервые доходы бюджета приближаются к отметке 100 миллиардов рублей: этот показатель характеризует как увеличение собственных доходов, так и плодотворную работу правительства региона, что обусловлено увеличением безвозмездных поступлений из федерального центра. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщил помощник первого заместителя председателя Правительства Забайкальского края Антон Агарков.

Бюджет

«2022-й — это год, когда мы продолжаем кардинально менять инфраструктурные мероприятия в отрасли здравоохранения. Если в 2021 году у нас были мероприятия по модернизации первичного звена, мы делали капитальные ремонты объектов здравоохранения, то в 2022—2023 годах мы начинаем строить две новые поликлиники: детский клинический центр и детскую больницу на КСК», — сказала Вера Антропова.

По словам министра финансов, бюджет социально ориентирован и нацелен на развитие, поскольку регион направляет средства не только на текущие выплаты населению, но и инфраструктурные проекты.

«Мы начинаем строить две новые школы в Чите. Для города это очень значимое мероприятие, да и для всей отрасли образования. Мы начинаем, наверное, впервые за 20 лет ремонтировать и строить гидротехнические сооружения», — добавила Вера Антропова.

Напомним, доходы бюджета в 2022 году составят 96,9 миллиарда рублей, расходы — 99,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета планируется в размере 2,7 миллиарда рублей.

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