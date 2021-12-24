Рим, 24 декабря, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Около 4,8 миллионов жителей Италии не могут обеспечить себя продуктами питания и вынуждены прибегать к помощи для того, чтобы отпраздновать Рождество, таковы итоги исследования бизнес-ассоциации Coldiretti, опубликованные в пятницу, 24 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Население Италии — 59 миллионов человек.

Около 43% граждан страны участвуют в тех или иных добровольных программах по поддержке малоимущих, отмечено также в исследовании.