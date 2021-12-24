Москва, , 13:52 — REGNUM Законопроект, регулирующий запуск фейерверков, а также запрещающий продажу пиротехнику детям, внес в Госдуму депутат Олег Лебедев (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

Салют Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предлагается на уровне федерального законодательства установить запрет применения пиротехнических изделий бытового назначения на территориях населенных пунктов (за исключением специально отведенных и оборудованных для применения пиротехнических изделий бытового назначения мест на открытом воздухе), в зданиях, строениях и сооружениях, в лесах, на особо охраняемых природных территориях, а также на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений.

Законопроектом также предложено закрепить право органов государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливать дополнительные ограничения использования пиротехнических изделий бытового назначения, в том числе устанавливать ограничения времени их использования.

Кроме того, вводится запрет на продажу пиротехнических изделий, в том числе бенгальских огней несовершеннолетним.

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