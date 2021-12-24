Москва, 24 декабря, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Законопроект, регулирующий запуск фейерверков, а также запрещающий продажу пиротехники детям, внес в Госдуму депутат Олег Лебедев (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Салют

Предлагается на уровне федерального законодательства установить запрет применения пиротехнических изделий бытового назначения на территориях населенных пунктов (за исключением специально отведенных и оборудованных для применения пиротехнических изделий бытового назначения мест на открытом воздухе), в зданиях, строениях и сооружениях, в лесах, на особо охраняемых природных территориях, а также на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений.

Законопроектом также предложено закрепить право органов государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливать дополнительные ограничения использования пиротехнических изделий бытового назначения, в том числе устанавливать ограничения времени их использования.

Кроме того, вводится запрет на продажу пиротехнических изделий, в том числе бенгальских огней несовершеннолетним.

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