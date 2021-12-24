Триполи, 24 декабря, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Ливийского правительства национального единства опубликовало официальное заявление, по поводу появившихся в СМИ сообщений об аресте гражданина США. Об этом 24 декабря сообщает FawaselMedia.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Так, в МИД Ливии обвинили ряд американских СМИ в распространении недостоверной информации.

По данным внешнеполитического ведомства, гражданин США Фернандо Эспиноса прибыл в Ливию с действующей визой и некоторое время работал учителем в школе. После того, как срок действия выданной ему визы истек, Эспиноса был арестован на юге Ливии сотрудниками службы безопасности страны за нарушение правил нахождение в прифронтовой зоне без разрешения компетентных органов.

В МИД Ливии подчеркнули, что ранее гражданин США получил от местных властей несколько предупреждений, но проигнорировал их.

Ранее телеканал CNN сообщил о незаконном задержании ливийскими спецслужбами гражданина США, находящегося в стране на законных основания. Журналисты обвинили ливийские власти в произволе и превышении полномочий.