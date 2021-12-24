Москва, , 13:52 — REGNUM Блогер Данила Поперечный представил новый выпуск своего YouYube-шоу «20 шуток». Ролик попал в тренды видеохостинга 24 декабря.

Данила Поперечный Скриншот с YouTube

В выпуске Поперечный с помощью шуток вспомнил все значимые события 2021 года. Он зачитал остроты о вакцинации и введении QR-кодов, новых полномочиях российской полиции, рэпере Оксимироне (Мирон Фёдоров) и многом другом.

ИА REGNUM напоминает, что Данила Поперечный является российским блогером и стендап-комиком. Он начал свою карьеру на YouTube под ником Spoontamer — Поперечный рисовал юмористические анимационные скетчи.

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