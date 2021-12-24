Нью-Йорк, США, 24 декабря, 2021, 13:50 — ИА Регнум. «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 124:117.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Никс» Кемба Уокер, на счету которого 44 очка. В составе «Вашингтона» разыгрывающий Спенсер Динвидди набрал 21 очко.

«Вашингтон» одержал 17-ю победу в 32 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице НБА. «Никс» потерпели 18-е поражение в 32 играх и идут на 21-м месте.

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