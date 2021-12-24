Берлин, 24 декабря, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Волна антисемитизма в Европе вызывает обеспокоенность у властей Израиля, которые уделяют приоритетное внимание безопасности еврейских общин. Об этом 24 декабря заявил глава израильского МИД Яир Лапид в интервью германскому изданию Welt.

המכללה האקדמית ספיר Яир Лапид

«Израиль глубоко обеспокоен опасной волной антисемитизма, которую мы наблюдаем сегодня по всей Европе, включая Германию. Безопасность еврейских общин — приоритет для Израиля», — сказал он.

Кроме этого, Лапид выразил благодарность властям ФРГ за их решительные шаги по борьбе с антисемитизмом и добавил, что израильская сторона рассчитывает на сотрудничество с новым немецким правительством в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Галле мужчина открыл стрельбу у синагоги и торговой палатки, в результате чего погибли два человека.